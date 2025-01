Amoruso: “Bella vittoria, ma secondo tempo anonimo. Mercato? Ecco chi prenderei”

Sul mercato

"Pablo Marì? Mi domando se è meglio di quelli che la Fiorentina ha in casa. Per me la risposta è no. Tra l'altro, se i viola vogliono prenderlo per fare la difesa a tre, non credo nemmeno che sia bravo ad impostare il gioco da dietro. Chi prenderei sul mercato? Un centrocampista. In particolare Bondo del Monza. Corre, ha gamba e inserimento".