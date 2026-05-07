Amerini senza filtri: “In mezzo Fagioli e poi basta. I giovani? Ci vuole calma”

Amerini analizza il futuro viola: da Lucca ai giovani fino alla panchina e al centrocampo: "Fagioli e poi basta"

Daniele Amerini analizza senza filtri il momento della Fiorentina tra mercato, giovani e futuro della panchina. L’ex centrocampista viola, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dei possibili rinforzi offensivi, della crescita dei talenti del vivaio e delle scelte che attendono la società in vista della prossima stagione. Parole dirette anche sul centrocampo e sul profilo dell’allenatore ideale per ripartire.