Daniele Amerini analizza senza filtri il momento della Fiorentina tra mercato, giovani e futuro della panchina. L’ex centrocampista viola, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dei possibili rinforzi offensivi, della crescita dei talenti del vivaio e delle scelte che attendono la società in vista della prossima stagione. Parole dirette anche sul centrocampo e sul profilo dell’allenatore ideale per ripartire.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amerini senza filtri: “In mezzo Fagioli e poi basta. I giovani? Ci vuole calma”
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Amerini senza filtri: “In mezzo Fagioli e poi basta. I giovani? Ci vuole calma”
Amerini analizza il futuro viola: da Lucca ai giovani fino alla panchina e al centrocampo: "Fagioli e poi basta"
La Fiorentina il prossimo anno sarà senza coppe e viene da un'annata non tanto brillante; non so che attaccante potrebbe arrivare. Se valuti tutti questi fattori, Lucca potrebbe essere un profilo interessante. Per giocare a Firenze bisogna essere giocatori di grande personalità: a livello di pressione la paragono a Roma, Napoli o Milano. L'attaccante che verrà dovrà avere dei grossi attributi.
I giovani—
Vedere Braschi in campo stato sia bello, sono contento per lui. La società viola ha lavorato molto bene con i giovani in questi anni, ma per quello che ho visto giocatori pronti per la Fiorentina non ci sono. Sarebbe bello che tutti i giovani facessero un percorso come Comuzzo, però anche lui è partito forte per poi andare in difficoltà. Prima di affermare che abbiamo giovani pronti a spaccare il mondo dovremmo un attimo aspettare.
Vanoli e il futuro della panchina—
Confermarlo? Per il lavoro fatto si. Ha ridato una condizione fisica alla squadra, è chiaro che la squadra non ha mai entusiasmato ma lui ha fatto ciò che doveva fare; servivano punti non entusiasmare. Sul campo si è guadagnato la conferma poi ovviamente spetterà a Paratici decidere. Grossi o De Rossi? Sono due allenatori diversi, è una bella lotta. De Rossi mi piace come persone e saprebbe entrare nel cuore dei tifosi. Mi piacerebbe vedere Farioli a Firenze, ma dubito fortemente che lasci il Porto.
Il centrocampo viola—
Hai Fagioli e poi basta. Fabbian ha fatto male, ma in un determinato contesto può essere un giocatore interessante. Non è uno da possesso, è un incursore e se lo sfrutti bene ti porta anche 7/8 gol in un anno. Brescianini ha fatto leggermente meglio.
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