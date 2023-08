Radio Bruno: visita a sorpresa al centro sportivo. Si rivede Sottil: il punto

Questa mattina al Viola Park, oltre alla visita del neo acquisto Gino Infantino, si è rivisto a sorpresa anche Riccardo Sottil. Come fa sapere Radio Bruno, infatti, per l'esterno viola quella di stamani è stata l'occasione per sottoporsi ad una visita che parrebbe aver dato esito positivo tanto che tra qualche giorno potrebbe aggregarsi al resto dei compagni. Come noto, Sottil non è al meglio delle condizioni è di fatto dal 12 luglio non è mai stato a disposizione di Vincenzo Italiano. Possibile che nelle prossime ore possano emergere delle novità in merito alla sua condizione fisica.