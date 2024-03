Rabiot lascia la Juventus e libera un posto per Arthur?

Rabiot fa tremare la Juventus. Il centrocampista francese non sembra intenzionato a rinnovare con il club bianconero e potrebbe lasciare Torino a parametro zero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli avrebbe già mille alternative: Mikel Merino (Real Sociedad), Lewis Ferguson (Bologna), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk) e Lazar Samardzic (Udinese). Tra tutti questi nomi, manca quello di Arthur. La Juventus non sembra intenzionata a puntare sul brasiliano che, Firenze o no, sarà ceduto a titolo definitivo.