R. Galli: “Theate? Operazione studiata. Ed in uscita c’è un caso Jovic…”

"Theate non è un colpo dell'ultima ora. Non ti avvicini a giocatori così solo perché hai la necessità di aggiustare il reparto all'ultimo secondo. Il mercato della Fiorentina sino ad oggi ha dato segnali importanti e questo rinforzo sarebbe ideale. Amrabat? Le offerte bilanciate alle pretese della Fiorentina non ci sono mai state. Il giocatore vorrebbe andarsene ma difficilmente si troverà l'offerta giusta per lui. Non a caso nell'ultima settimana si è parlato della formula del prestito per farlo partire. La sua vicenda è emblematica perché la Fiorentina rischia di trascinare la questione fino alla fine della sessione di mercato. Sono convinto, però, che se arriva una pretendente per il prestito oneroso partirà. Jovic? È prigioniero della formula contrattuale e per la Fiorentina non è facile liberarsi di lui. Martinez Quarta? Dovrebbe partire alla fine. Le varie situazioni credo che si sbloccheranno anche a seguito del risultato di domani contro il Rapid Vienna. Per me, comunque, sinora è stato un bel mercato da parte della Fiorentina".