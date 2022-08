R.Galli: “Igor? Diventerà meglio di Milenkovic”

"Se Italiano è nervoso lo capisco, perché il Napoli è uno squadrone e domani non sarà una passeggiata. La Fiorentina esce bene dalla trasferta olandese. In queste situazioni sono opportunista, quindi aver portato a casa il risultato è stato fondamentale. In fase offensiva bisognerà fare meglio. Il girone è abbordabile, e gli avversari hanno meno possibilità rispetto ai viola di andare avanti"

"La Fiorentina ha preso un giocatore da 10 milioni con una formula di finanziamento molto positiva. La ritengo una buona operazione. Bajrami penso si possa fare. Mi aspetto che arrivi anche un difensore. Nastasic non lo considero un titolare, quindi deve arrivare un altro difensore. Nikolau? È un'ipotesi. Non sarebbe uno scambio alla pari quello tra lui e Nastasic. La Fiorentina dovrà mettere qualcosa in più. Se ne sta parlando ed è una situazione possibile. Il procuratore poi è sempre il solito (Ramadani n.d.r.), quindi potrebbe essere una operazione fattibile. Se Kouamè dovesse andare via, poi, secondo me potrebbe arrivare un altro innesto"