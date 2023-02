R. Galli: “Commisso sarà furioso per il Viola Park. La viola è angosciante”

"La notizia del Viola Park mi sembra un grosso passo indietro. Il ritiro è importante, è un rito. Immagino che Commisso sia molto arrabbiato. Visto come la proprietà considera il nuovo centro sportivo. La Fiorentina ha fatto in fretta a disdire l'accordo con Moena. Però è ovvio che fino a ieri sembrata una decisione sensata. I ritiri come negli anni 70' non ci sono più. Nei ritiri ormai ci costruisci la stagione, servono le attrezzature giuste. Poi c'è anche la mobilitazione dei tifosi. Inoltre i ritiri della Fiorentina sono sempre dei bellissimi momenti."

Sulla stagione: "L'altalena della Fiorentina la trovo angosciante. La squadra dovrebbe fare in fretta a trovare un po' di continuità. Io per dire che in Europa la Fiorentina gioca bene aspetterei la seconda parte della Conference. Ci sono delle squadre che considerano la coppa come un trofeo da vincere. Il problema della qualità della rosa si pone sicuramente, con 3 competizioni. La proprietà va giudicata su come fa la squadra, non se c'è un più o un meno sul bilancio. Purtroppo la Fiorentina ha 2 attaccanti che si sono svegliati ora. Su Dodò non darei giudizi definitivi"