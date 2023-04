R. Galli: “Brekalo e Barak mosse vincenti della dirigenza sul mercato”

"Da ieri mi porto dietro prima di tutto il risultato, che è perfetto per poter continuare a concentrarsi su tutti gli obbiettivi. Un'altra cosa che mi rimane in mente della prestazione della Fiorentina è la voglia della squadra di vincere e provare ad arrivare fino in fondo a questa competizione, cosa che ad inizio anno non era assolutamente richiesta. Ranieri? E' stato molto bravo a tenere duro dal punto di vista mentale dopo che in estate è stato più volte vicino alla cessione. Ieri ha fatto una grande prestazione. Il mercato sta dando i suoi frutti? Assolutamente si. Cito due nomi su tutti che sono quello di Barak e Brekalo. Il primo è stata brava la dirigenza a prenderlo con la formula del prestito, riscattandolo poi in anticipo in modo da risparmiare sul cartellino, mentre il croato è stato preso consultandosi con Italiano e dandogli fiducia laddove, soprattutto in Italia, non in molti credevano nelle sue qualità. Cambio di marcia impronosticabile? E' vero, pochi mesi fa nessuno avrebbe pensato ad un momento del genere per la Fiorentina. I meriti sono sia di Italiano, che è stato in grado di cambiare pelle alla sua squadra passando al 4-2-3-1, sia del recupero di diversi infortunati che ad inizio stagione hanno fatto mancare i loro apporto alla squadra".