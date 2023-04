FOTO – Borja Valero a cena con un grande ex viola: “Si festeggia la vittoria”

Borja Valero a cena con l'altro grande ex viola Gonzalo Rodriguez, per festeggiare l'ottima prova in Conference League della Fiorentina

Cena di lusso per festeggiare la grande vittoria della Fiorentina di ieri sera in Conference League tra Borja Valero e l'altro ex viola Gonzalo Rodriguez. Uno splendido momento per ricordare i bellissimi tempi vissuti insieme da compagni di squadra e vedere cosa sta diventando la squadra che li ha cresciuti come due idoli.