Qui centro sportivo: presenti gli uomini mercato Barone e Pradè e il patron Commisso

Tutti al centro sportivo. Mattinata intensa per la Fiorentina al centro sportivo “Davide Astori”. Oltre che la squadra di Iachini per l’allenamento, nel quartier generale viola si son visti anche gli uomini mercato. Il Dg Joe Barone e il Ds Daniele Pradè sono all’interno della struttura insieme anche al presidente Rocco Commisso. Sono ore calde per il mercato della Fiorentina con Federico Chiesa che stavolta è realmente vicino ad andare alla Juventus.

