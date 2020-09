Ci siamo, il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus è molto più di una suggestione. Da ormai due anni l’ambizione del giocatore era questa e, mai come ora, è vicino a vederla trasformata in realtà. Al contrario del passato i bianconeri si trovano con qualche difficoltà economica, ma l’intesa con la Fiorentina è comunque raggiungibile perché c’è la volontà di entrambi le parti di andare fino in fondo alla vicenda. Il pagamento sarà dilazionato, probabilmente si andrà con un prestito (biennale) e obbligo di riscatto che scatterà con obiettivi facilmente raggiungibili. La società viola ha capito che tenere i giocatori contro la propria volontà è un errore. Lo scorso anno la scelta di tenerlo di Commisso fu più politica che calcistica, quindi comprensibile. Come poteva presentarsi vendendo il miglior giocatore? In questi mesi si è anche parlato di un’ipotesi rinnovo che in realtà troppo calda non è mai stata. Il tempo è stato il miglior alleato per Chiesa: avvicinarsi alla scadenza del contratto lo ha avvicinato a poco a poco alla Juventus.

E adesso la Fiorentina che farà? Il bel paradosso è che, con la cessione del talento di miglior prospettiva, la società può uscirne rafforzata. Il nome che affascina è quello dell’ex Napoli Callejon, esterno di assoluta qualità. Forse rende meglio nell’attacco a tre che a tutta fascia, in azzurro ha giocato così. Ma eventualmente a risolvere questo dilemma dovrà essere Iachini. Detto dello spagnolo, i viola dovrebbero prendere anche un altro giocatore. Su De Paul, vecchio pallino, oggi c’è lo Zenit. Ma il suo profilo intriga perché, come altri giocatori arrivati da poco alla Fiorentina, è uno che può ricoprire più ruoli. E non va trascurato Deulofeu, in uscita dal Watford. Infine c’è la questione centravanti, dove resiste la candidatura di Piatek. Se parte del ricavato di Chiesa verrà utilizzato per un uomo gol più esperto delle punte in rosa, allora sì che la Fiorentina sarà uscita rafforzata da una cessione eccellente.

