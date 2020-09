Fiorentina-Sampdoria, mille biglietti a sponsor e medici? Decide stamattina la Regione

Come riporta Il Corriere Fiorentino, questa mattina in Regione ci sarà una riunione decisiva per ottenere il via libera e aprire lo stadio Artemio Franchi a mille spettatori in occasione di Fiorentina-Sampdoria in programma venerdì alle 20.45. Sarà valutata la proposta che il club viola ha messo appunto per tornare ad accogliere spettatori, sebbene in minima parte. Appena mille spettatori, come predisposto da una norma del governo in virtù delle regole di prevenzione per contenere il rischio contagio da Coronavirus. Ammesso che dalla Regione arrivi il via libera necessario.

Ad assistere alla partita contro la Sampdoria — se arriverà il via libera — ci saranno gli sponsor della società, una buona parte dei biglietti sarà consegnata a loro. E poi è stata invitata una delegazione di sanitari dell’ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro di Firenze, che hanno combattuto i mesi più difficili della pandemia in prima linea. Nel caso in cui dovesse arriva il via libera questa mattina, i mille spettatori che potranno entrare allo stadio dovranno essere muniti di mascherina e poi si accomoderanno nella tribuna coperta. L’area che va dalla zona vip alla tribuna laterale è sufficiente per garantire il distanziamento fra i posti che verranno occupati dai presenti.