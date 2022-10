Qui centro sportivo, assenti due esterni e un big a parte. Il report

La Fiorentina si allena per l'ultima volta prima di volare verso Edimburgo, dove domani affronterà gli Hearts nella terza partita del girone di Conference League. Al netto della squalifica di Ikoné, la rosa gigliata si è mossa stamani sul campo del centro sportivo Davide Astori agli ordini di Vincenzo Italiano, che ha aggregato dalla Primavera il giovane Adrian Denes, esterno al posto di Sottil infortunato. Da segnalare che nemmeno Ikoné, comunque non schierabile per via dell'espulsione rimediata nella gara precedente, si allena coi compagni.