Oltre i tre punti: la Fiorentina fuori ai gironi metterebbe tutti in discussione

"Non sarà solo una sfida agli Hearts per cercare di batterli, sorpassarli in graduatoria e andare a caccia del Basaksehir sulla strada degli ottavi di finale: è un esame vero e proprio per non disperdere quanto è stato conquistato faticosamente in tanti mesi e poi difeso ai playoff di agosto. Immaginare la Fiorentina già fuori dall'Europa farebbe un gran male e metterebbe tutti in discussione, ma questo è un gruppo che ha dimostrato di saper dare prova di autorevolezza e forza, assumendosi le responsabilità di cui sopra per girare il destino e i risultati richiesti a proprio favore. È il momento giusto per tornare a farlo".