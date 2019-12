Quelli che sperano… in Iachini. Ora le gerarchie sono (quasi) azzerate

Gerarchie azzerate, più o meno. E’ il primo effetto, solitamente, di un cambio di allenatore e può dare una sterzata alla squadra perchè rimotiva tutti. I titolari per tenersi stretto il loro posto e le seconde linee per provare a conquistarsi un posto. Sarà così anche con Beppe Iachini alla Fiorentina, anche se difficilmente assisteremo a rivoluzioni clamorose. Alcuni valori sono oggettivi, altri però sono da scoprire e dipendono in parte dalle scelte tattiche di un mister. Ecco perchè qualcuno della rosa viola sta – legittimamente – cullando la speranza di dare una sterzata alla sua stagione. Prendiamo Benassi, ex titolarissimo di Pioli, finito in seconda fila con il calcio (teoricamente) di palleggio di Montella: con Iachini potrebbe forse tornare protagonista. O magari Zurkowski, ritenuto non pronto dall’Aeroplanino e chiamato a dare il 200% per impressionare il nuovo tecnico. Nella lista possiamo infilarci tra gli altri anche Ghezzal e Sottil che – immaginiamo – stanno tifando per un passaggio al 4-3-3 che valorizzerebbe le loro caratteristiche. E poi in teoria ci sarebbe anche Pedro, sulle cui qualità in tanti continuano a credere e che Iachini potrebbe anche rivalutare, sempre che le strategie di mercato per l’attacco non siano già scritte. Senza di lui. PRADE’ PUNTA CUTRONE E PIATEK: I DETTAGLI