Quasi sempre mr. Hyde, ieri dott. Jekyll: la metamorfosi viola fa riflettere

Amrabat, Pulgar, Milenkovic, ma anche lo stesso Ribery: ieri sono sembrati tutti trasformati rispetto alle loro versioni "depotenziate"

Soddisfatti, preoccupati... forse pure un po' arrabbiati. Il giorno dopo Fiorentina-Juventus è un frullato di emozioni e domande che non sai se bere tutto d'un fiato, senza pensarci troppo su, oppure mettere in frigo aspettando tempi migliori. Dipende dai punti di vista. Ad esempio: prevale il buon umore per il risultato e la prestazione, oppure la perplessità davanti a una classifica che vede i viola ancora impantanati a ridosso della zona retrocessione? Questione di prospettive - appunto - logica conseguenza di una squadra dalle mille sfaccettature. Quasi sempre opache (per non dire oscure), ma non sempre. Viene da chiedersi quale sia la discriminante, e soprattutto se sia il caso che questa debba esserci. Perché se da una parte è innegabile che i limiti ci siano, magari anche accentuati dai continui cambi tecnici e da una gestione societaria talvolta discutibile, dall'altra sorprende e non poco assistere a certi picchi di rendimento nel contesto di una stagione complessivamente da dimenticare.