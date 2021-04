Iachini e il principio di non-differenza: Fiorentina alla pari con tante big

Più partite nella partita: ne è venuto fuori un pareggio che muove la classifica (poco) e smuove l'orgoglio (molto)

Vi proponiamo qualche passaggio dell'analisi del Corriere Fiorentino a firma di Sandro Picchi in edicola oggi. Si legge che pareggiare contro una squadra che in classifica ha 34 punti in più è sempre un ottimo risultato, al netto dell'effettivo passo avanti in classifica che non è stato apprezzabile. La Fiorentina ha rischiato sia di vincerla, sia di perderla, ma alla fine il pareggio è quanto di meglio si poteva ottenere dalla sfida delle sfide, specie dopo che nella ripresa la musica bianconera è decisamente cambiata. Iachini sa giocare alla grande con le grandi, impostando un principio di non-differenza e una struttura di formazione che adesso sembra consolidata. E' una buona Fiorentina, ma, come diceva Trapattoni, è sempre bene "non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco".