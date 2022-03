Quando la bolgia diventa un boomerang: le ultime 3 volte finì male

Montolivo, Salah, Bernardeschi: gli ultimi (fischiatissimi) ex hanno colpito la Fiorentina. C'è da toccare ferro per esorcizzare il pericolo...

Quando il Franchi diventa una bolgia contro l'odiato ex. I precedenti sono tanti e sono stati ricordati in questi giorni di avvicinamento a Fiorentina-Juventus. Se però guardiamo agli ultimi casi, non è che la cosa abbia portato molto bene. Anzi, si è rivelata un boomerang. Proviamo a ricordarlo per esorcizzare (magari) il pericolo in vista di stasera. Vi ricordate Fiorentina-Milan del 2012/13? Montolivo alla prima da ex, dopo l'addio a parametro zero dell'estate precedente. Subissato di fischi e insulti, gelò il Franchi segnando l'1-0 dopo aver scippato palla al totem Pizarro. La partita finì 2-2.