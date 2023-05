Quagliarella: “Fiorentina ha strameritato tutto questo. Tifosi eccezionali”

Sull'attualità: "Credo che la Fiorentina abbia strameritato queste due finali, gli faccio un grosso in bocca al lupo perchè hanno una tifoseria eccezionale e un allenatore che li fa giocare bene. - dice Quagliarella - La Fiorentina ha fatto un percorso di crescita, anno dopo anno. Il futuro di Italiano? Questo lo sanno i diretti interessati, credo che sia tra i più bravi allenatori senza dubbio. Cabral e Jovic? Secondo me sono attaccanti forti, sulle loro qualità non ci sono dubbi, poi il campionato italiano non è facile e come avete visto c'è chi ha bisogno di tempo per adattarsi".