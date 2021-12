Pulgar in gruppo. Situazione che apre alla cessione di Amrabat

Pulgar ha recupero e si è allenato regolarmente con la squadra. Buone notizie per Italiano e la Fiorentina in vista di Verona

Buone notizie per Vincenzo Italiano e la Fiorentina. Erick Pulgar ha recuperato. Nella giornata di oggi si è allenato regolarmente in gruppo con i compagni. Difficile vederlo titolare, ma buona pedina a partita in corso per far rifiatare l'instancabile Torreira.