Cecchi: “Dico sì a Scamacca. Ma credo che Vlahovic possa ripensarci”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato della partita di ieri della Fiorentina e poi del gesto ad inizio partita di Vlahovic

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno della partita della Fiorentina di ieri contro il Sassuolo: "Ieri è stata una partita incredibile. Mi è piaciuto moltissimo il gesto di Vlahovic , quando dopo la rovesciata ad inizio partita, si è alzato per invocare la tifoseria. Vlahovic è un leader vero in campo. È incredibile come migliori di partita in partita".

Poi ha proseguito confrontando Scamacca con il serbo: "Scamacca mi sembra un gran calciatore, non al livello di Vlahovic, ma ha dei colpi molto interessanti. Secondo me potrebbe essere il giusto sostituto". Infine sul futuro del serbo: "Perché non pensare che è possibile far cambiare idea a Vlahovic? Se facessimo qualcosa per dargli il massimo affetto, secondo me potrebbe ripensarci. Conosco l'affetto che può dare Firenze, ed è a livelli altissimi".