Pucci: “A Montecatini la Fiorentina è di casa, ma non abbiamo conferme. Sul mercato…”

Ecco l’intervento ad A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana di Stefano Pucci, titolare del Grand Hotel La Pace e manager Fifa:

“A Montecatini abbiamo in questi giorni la Fiorentina Femminile, e da venerdì arriverà la Primavera. Sulla prima squadra non ho nessuna conferma, ci spererei, qui la Viola è a casa sua. La città ha sempre accolto la squadra gigliata con grande affetto. Quest’anno, date le circostanze, non sarebbe la stessa cosa, ma siamo sereni, nel peggiore dei casi sarà per la prossima volta. Mi ricordo che, quando la Fiorentina presentò Mario Gomez, fu deciso di farlo al Franchi per non congestionare il traffico verso Montecatini. Ci sono tante squadre che fanno il ritiro in casa d’estate, nel proprio centro sportivo, mi viene in mente la Roma… Certo, in montagna le temperature sono più basse e si respira meglio. A Montecatini non è certo freddo, comunque…

Mercato? Io credo che Amrabat (ATTESO IN CITTA’ FRA DUE SETTIMANE)sia un grandissimo giocatore, giusto poi puntare su giocatori d’esperienza se si vogliono ottenere subito risultati. Chiesa se vuole andare deve essere accontentato, credo abbia dato tanto e si meriti di fare quello che si sente. Da tifoso, io spero sempre che arrivino grandi nomi, sento parlare di Mandzukic e mi piace molto, ma ricordo quando arrivò Pulici e poi fece soltanto un gol…”

PRENDE QUOTA L’IPOTESI CENTRO SPORTIVO DAVIDE ASTORI