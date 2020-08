Ritiro casalingo per la Fiorentina: raduno al c.s., ma possibile parentesi esterna

Tra Maldive, montagna e Mykonos – ma la maggioranza è rimasta in Italia -, le vacanze dei viola proseguono alla ricerca della tranquillità dopo una stagione paradossale. Dopo una carrellata delle destinazioni dei vari calciatori, La Nazione scrive che la società gigliata ha intenzione di fissare la ripresa dei lavori tra il 19 e il 22 agosto, in modo da avere un mese più o meno prima del ritorno in campo, ad oggi fissato il 19 settembre. I ragazzi di Iachini, alla sua prima stagione intera alla guida della Fiorentina, si riuniranno salvo cambi di programma al Centro Sportivo, ma rimane aperta la possibilità di una parentesi in esterna.

