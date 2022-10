Pruzzo: “Jovic criticato per un motivo. Nico? È di un’altra categoria”

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo , è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del momento dei viola e di molte dinamiche calde legate agli attaccanti. Di seguito le sue parole: "La vittoria con gli Hearts una bella boccata d'ossigeno per i viola, perché l'umore del gruppo sarà sicuramente cambiato. Il Lecce sarà un avversario tosto. Con la Roma ha perso in inferiorità numerica e facendogliela sudare molto. Non va assolutamente sottovalutato".

"Non capisco la scelta di Italiano di mettere Cabral a cinque minuti dalla fine. Farlo entrare in quel modo mi lascia perplesso. Ormai è molto tempo che gioca qui. Queste situazioni non portano mai a niente. Penso che debbano sedersi l'uno davanti all'altro e parlare. Jovic? Ha doti importanti che gli attribuiamo tutti, per questo viene criticato. Ora ha segnato due gol in Conference, ma la Serie A è un'altra cosa. Continuerei a farlo giocare, perché la continuità ad un giocatore serve molto".