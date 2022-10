Bocci: “La qualità della rosa è peggiorata. Cabral è un attaccante mediocre”

"Vittoria scaccia crisi in Conference League? Non credo che una gara possa cambiare così tanto, visto poi il livello degli scozzesi. Inoltre va sottolineato che si arrivava da due sconfitte pesanti in campionato. L'unica cosa che mi porto dietro da ieri sera è l'impegno della squadra, quello ero certo non sarebbe mancato. La rosa però, a causa anche di alcune assenze, è scesa di qualità rispetto ad un anno fa. Basti pensare che non ha mai avuto fino a ieri Nico Gonzalez e ovviamente non hai più nè Vlahovic nè Torreira. Sulla destra poi non c'è stato per diverso tempo neanche Dodò. Rimonta in Serie A? La vedo dura, servirebbe iniziare subito un filotto di risultati positivi. Italiano? Vedo che percepisce poca fiducia nei suoi confronti. Il calcio però è questo, brucia tutto in pochissimo tempo. Le critiche poi per questo avvio di campionato sono inevitabili. Ci sono problemi che secondo me l'allenatore riuscirà a risolvere. Ho grande fiducia in lui, anche se sarà più difficile risolvere questa situazione rispetto a quella dello scorso anno. Gerarchie per l'attacco? Italiano ha dimostrato di aver deciso di puntare su Jovic. Cabral è qui da nove mesi e non ha mai fatto niente, secondo me è un giocatore mediocre, tecnicamente non è molto valido e questo in un campionato difficile come la Serie A lo paghi. Italiano non è un matto e se ieri lo ha inserito solo a pochi minuti dalla fine avrà avuto i suoi buoni motivi".