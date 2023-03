Pruzzo: “Fiorentina, lascia perdere il campionato e punta a vincere una coppa”

"C'è stata un'evoluzione nel gioco di Italiano, non c'è più l'appiattimento dei mesi scorsi e anche l'attaccante è messo nelle condizioni di essere pericoloso. Obiettivi? Il settimo posto non può esserlo, va alzata l'asticella e puntare a vincere una coppa. Sarei per lasciare perdere il campionato e concentrare le forze sulle coppe. La coppia Milenkovic-Igor è tra le prime tre della Serie A, Martinez Quarta invece ha limiti fisici e tattici".