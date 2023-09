Prove di esordio per Maxime Lopez: il francese scalpita

I tifosi viola però, dovranno aspettare ancora visto che il francese sarà squalificato per un'altra giornata. Il suo esordio potrà avvenire in Conference League o in campionato contro l'Udinese.

Oggi la Fiorentina si è allenata con la Primavera, per ritrovare la giusta condizione in vista della gara di domenica prossima contro l'Atalanta. Tra i tanti volti presenti, c'era anche quello di Maxime Lopez. Ultimo acquisto della sessione di mercato della Fiorentina, l'attesa per vedere di cosa sarà capace aumenta sempre di più. I tifosi viola però, dovranno aspettare ancora visto che il francese sarà squalificato per un'altra giornata. Il suo esordio potrà avvenire in Conference League o in campionato contro l'Udinese.