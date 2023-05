Il tifoso giallorosso è stato anche denunciato dalla polizia per questo brutto episodio prima della gara fra Fiorentina e Roma

Brutte notizie per un tifoso romanista che è stato denunciato sabato scorso, in occasione di Fiorentina-Roma (le pagelle), dalla polizia per aver tentato di introdurre all'interno del Franchi 21 dosi di cocaina nascoste nelle mutande. Oltre alla denuncia, il tifoso ha ricevuto anche un Daspo della durata di 3 anni. La misura è stata emessa oggi dal questore Auriemma. Lo rende noto La Nazione.