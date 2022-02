“Pronto a lottare per un posto”. Cabral ci crede, ma dovrà aspettare ancora

Il brasiliano ha fatto tesoro dell'esperienza al Palmeiras, dove non è riuscito ad imporsi. Stavolta vuole farsi trovare pronto

La maglia da titolare pochi giorni dopo il suo arrivo a Firenze (contro la Lazio) e poi le panchine con Atalanta e Spezia. Arthur Cabral non è riuscito a sfruttare la sua prima chance, ma non si abbatte e aspetta una nuova occasione: "So che dovrò lottare per un posto da titolare. Ma dopo le difficoltà che ho vissuto al Palmeiras adesso sono pronto per tutto questo, sono maturato" ha detto il brasiliano a margine dell'intervista rilasciata in Patria.