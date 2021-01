Probabile formazione: verso un solo cambio rispetto all’undici titolare di Torino

Ultime di formazioni a un giorno dalla sfida del Franchi contro il Bologna. Secondo quanto riporta Radio Bruno, mister Cesare Prandelli va verso la conferma dell’undici titolare sceso in campo a Torino contro la Juventus. Con una sola eccezione: Barreca sulla sinistra al posto dello squalificato Biraghi. Per il resto, avanti con il 3-5-2: Igor in difesa, Caceres esterno e Borja Valero regista.

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic.