Sono 23 i convocati da Cesare Prandelli per Fiorentina-Bologna. Out Cutrone, ai margini da settimane, dentro Saponara (che resta in partenza) e il giovane 2003 Krastev.

Portieri: Dragowski, Terracciano,

Difensori: Barreca, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Krastev, Pulgar, Borja Valero, Saponara.

Attaccanti: Callejon, Kouamé, Ribery, Vlahovic.

Callejon, le parole di Prandelli accendono il dibattito. E’ già ora dell’addio?