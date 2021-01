Saponara, altro giro altra corsa. Tutto fatto per il prestito allo Spezia

Per Riccardo Saponara si prospetta una nuova avventura lontano da Firenze. Dopo una prima parte di stagione ai margini della squadra viola, l’ex Empoli è pronto a ripartire dallo Spezia di Vincenzo Italiano. Come riporta Tuttomercatoweb.com il giocatore è pronto a trasferirsi ai liguri in prestito per sei mesi. Lunedì può essere il giorno decisivo per chiudere l’operazione.

