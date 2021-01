LIVE – Prandelli: “Da ora in poi verremo giudicati in base alla gara contro la Juve”

Cesare Prandelli ha preso la parola alla vigilia della sfida contro il Bologna. Queste le dichiarazioni del tecnico viola.

Sul valore della gara di domani e l’errore che la squadra non deve commettere: “Sono d’accordo con Biraghi perché d’ora in avanti saremo giudicati in base alla gara contro la Juventus, dovremo avere la stessa determinazione. Il Bologna è la squadra che verticalizza di più nel calcio italiano, che pressa molto, e con delle idee. Sarà una gara molto difficile”.

Sull’autostima della squadra: “Quando raggiungi un risultato così insperato l’autostima aumenta, dobbiamo continuare su questa strada”.

Su come sta la squadra: “La ripresa è stata ottima, i giocatori si sono presentati bene e la squadra ha lavorato ottimamente. Mentalmente siamo pronti per affrontare il Bologna”.

Sul mercato e la testa dei giocatori: “E’ un problema che hanno tutte le squadre, non solo noi. Confidiamo molto sulla professionalità dei nostri giocatori, non devono esserci disturbi, poi ci sono momenti in cui i calciatori parlano con i loro agenti”.

Su Borja Valero: “Con lui regista abbiamo avuto un’intuizione che ci permette di alzare di più gli esterni di centrocampo. Chiaro poi che ci sono le contromosse degli avversari. Borja è un professore, ci auguriamo possa essere sempre un punto di riferimento per la squadra”.

Sulla sfida a distanza con il figlio Niccolò (nel Bologna): “Il rapporto tra padre e figlio è profondo, ci sentiamo spesso ma questa settimana un po’ meno per rispetto reciproco”.

