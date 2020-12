Biraghi: “Abbiamo fatto la partita perfetta. Ora dobbiamo assolutamente vincere con il Bologna”

Il difensore viola Cristiano Biraghi ha parlato a Sky Sport dopo Juventus-Fiorentina: “Ribery per noi è un punto di riferimento in campo e fuori, normale per uno con la sua esperienza, le sue qualità e la sua carriera. Bello vedere come si è calato nella realtà di Firenze, l’umiltà che sta mettendo lo rende il campione che già conosciamo. Se ieri mi avessero che oggi avremmo vinto 3-0? Sapevamo che potevamo fare una buona prestazione, ma anche che serve una partita perfetta per vincere a Torino e oggi l’abbiamo fatta. Svolta? La prossima in casa con il Bologna è la partita che dobbiamo assolutamente vincere. Chiesa? Lo conosco bene e un po’ di preoccupazione ce l’avevo, sapevo anche non vuole essere puntato e correre indietro, quindi ho provato a attaccarlo e è andata bene”.