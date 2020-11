Primi intoppi per Prandelli: al lavoro senza difensori centrali. Ma col Benevento non ci saranno scuse

Come giocherà la Fiorentina 2.0 di Cesare Prandelli? Se lo stanno chiedendo tutti in queste ore. Dieci giorni d’attesa e vedremo come i viola scenderanno in campo contro il Benevento, nel lunch match di domenica 22 novembre. Curiosità: anche due anni fa, la settimana dopo la morte di Davide Astori, Pezzella & co. affrontarono le Streghe alle 12.30 al Franchi.

Torniamo alle questioni tattiche. Il mago di Orz ha detto di avere le idee abbastanza chiare, a cominciare da Amrabat, destinato a lasciare la regia di centrocampo. Ma concentriamoci sulla difesa. Molto probabilmente Prandelli ripartirà dalla retroguardia a quattro, già utilizzata nella prima esperienza a Firenze. La sosta consentirà al tecnico di riattivare il motore della squadra, di oliare i meccanismi, offensivi e difensivi. Peccato, però, che Cesare sia privo quasi completamente dei centrali del reparto arretrato.

Caceres, Milenkovic e Martinez Quarta hanno raggiunto le rispettive nazionali, rischiando così la multa per aver violato la bolla. Il primo sarà impegnato in Colombia-Uruguay e Uruguay-Brasile; il secondo, insieme a Vlahovic, affronterà con la maglia della Serbia la Scozia, l’Ungheria e la Russia; il terzo, argentino, sfiderà il Paraguay e il Perù.

Al centro sportivo sono rimasti Pezzella e Igor. Il capitano non è ancora al meglio. Anzi, la sua presenza contro il Benevento è tutt’altro che certa. Vedremo come la caviglia risponderà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il brasiliano, non crediamo possa essere impiegato nel cuore della retroguardia.

Una difficoltà in più per il mago di Orz, ma contro la formazione di Filippo Inzaghi non ci saranno scuse: vincere, senza se e senza ma. Non sono ammessi passi falsi. Se poi i tre punti dovessero arrivare al termine di una bella prestazione, sarebbe tutto di guadagnato.