No dell’Asl, ma sei viola raggiungono la nazionale: ora rischiano la multa

Il Corriere Fiorentino si concentra sulla partenza di Milenkovic, Quarta, Amrabat, Caceres, Pulgar e Vlahovic per le rispettive nazionali. Una scelta – come conferma la stessa Fiorentina – presa in totale autonomia dai calciatori, partiti con voli privati. Evidentemente le pressioni arrivate dalle varie federazioni calcistiche e autorizzate dalla Federazione Internazionale sono state più forti delle indicazioni dell’Asl.

(…)

La Fiorentina per tutelarsi ha comunque segnalato la partenza all’asp e alla Procura federale. L’Asl fiorentina fa sapere che prenderà tutti i provvedimenti previsti in casi come questo. I calciatori, in pratica, rischiano una multa intorno ai 400 euro.

(…)

Resta da capire come i nazionale potranno rientrare al termine degli impegni con le rispettive selezioni e, soprattutto, se andranno incontro a eventuali sanzioni per aver violato il protocollo che impedisce di abbandonare la bolla.