PRIMAVERA: Lecce-Fiorentina, ore 20.30: come vederla in Tv e streaming

Vi proponiamo tutti i modi per seguire al meglio la partita in programma a Reggio Emilia fra Lecce e Fiorentina, finale scudetto Primavera

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la finale del campionato Primavera Lecce-Fiorentina in tv o in streaming, hanno altre due opzioni per non perdersi un solo istante della sfida di Reggio Emilia. La diretta testuale proposta da Violanews.com in cui vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale e la radiocronaca su Radio Bruno.