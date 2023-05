Primavera Best Awards, premiati Kayode e Amatucci: “Con la Roma sfida infinita”

Non solo Alberto Aquilani, anche Michael Kayode e Lorenzo Amatucci hanno rappresentato, e bene, la Fiorentina Primavera, vincendo rispettivamente il Best Awards di Sportitalia come miglior difensore e miglior centrocampista. Così l'esterno classe 2004: "Grazie a questo percorso con la Primavera viola e con mister Aquilani, sono riuscito ad ottenere diverse convocazioni e panchine con la prima squadra, adesso l'ambizione è quella di vincere il campionato, possiamo farcela". Aggiunge Amatucci: "Con la Roma è una sfida infinita, vedremo in campo chi passerà il turno. Grazie ad Aquilani sono cresciuto, mi fa provare in allenamento anche tanti calci piazzati".