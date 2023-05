Il tecnico della Primavera viola è stato premiato a Sportitalia come miglior allenatore della categoria: un riconoscimento arrivato per il lavoro svolto nel settore giovanile gigliato

La guida della Primavera viola Alberto Aquilani ha vinto il Best Awards come miglior allenatore della categoria, riconoscimento istituito da Sportitalia e per cui hanno votato tutti i tecnici del campionato giovanile. Queste le sue parole all'emittente: