Primavera: bene i trionfi, meglio i talenti. Le potenziali risorse per Italiano

Quindi, bene le vittorie, sfizio non da poco, indizio chiaro sul valore della squadra e soprattutto viatico prezioso verso la formazione di una mentalità vincente, ma senza perdere di vista quello che da sempre è il principale obiettivo di ogni settore giovanile: fornire forze fresche (e non plusvalenze fittizie...) alla prima squadra. Perché non c'è trionfo fine a se stesso quando si parla di ragazzi in erba. E in quest'ottica la Fiorentina - pur con le opportune cautele che vanno adottate quando si parla di chi è solo all'inizio di un percorso - può sorridere. Il talento di Agostinelli e Distefano, la corsa di Kayode, le parate di Andonov, l'intelligenza tattica di Krastev ed il dinamismo di Bianco: tutti potenziali risorse future per Italiano, che non a caso ha già voluto tastare con mano i prospetti più interessanti cresciuti da Aquilani.