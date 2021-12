Primavera, che remuntada contro l’Empoli! La Supercoppa si tinge di viola

Da 0-2 a 3-3, la Fiorentina Primavera vince ai calci di rigore. La grande impresa dei baby di Alberto Aquilani

L'edizione odierna de La Nazione torna sul trionfo di ieri della Primavera viola in Supercoppa. Il quotidiano definisce la gara vinta ai rigori contro l'Empoli come un viaggio di andata e ritorno dall'inferno. Un'altalena di emozioni culminata con la gioia smodata per un trofeo che in casa viola mancava da dieci anni. La formazione di Aquilani ottiene la vittoria al termine di una prestazione di sacrificio e di sagacia tattica, iniziata nel peggiore dei modi ma conclusa con la freddezza che contraddistingue una big. A tingere il trofeo di viola in un tesissimo derby dell’Arno ci ha pensato Agostinelli, ovvero colui che - dopo l’uno-due micidiale della squadra di Buscè in avvio di partita prima con Magazzù e poi con Rizza - aveva a inizio ripresa dato il via alla rimonta ospite: gioco di prestigio sulla sinistra e tiro sul secondo palo.