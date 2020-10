Pres. Quartiere 2: “Franchi prima opzione per Commisso. E va restaurato”

Il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi ha parlato a Lady Radio riguardo alle dichiarazioni di Rocco Commisso sullo stadio (LEGGI QUI): “Deciderà Commisso se presentare un progetto su Campo di Marte o su Campi Bisenzio, e penso che la prima opzione sia la sua preferita. Il primo progetto di ristrutturazione è stato bocciato, ora con il nuovo emendamento si può fare ma mi auguro semplicemente che venga fatto lo stadio per la Fiorentina e che venga costruito a Campo di Marte. Se così non dovesse essere, vedremo di trovare delle soluzioni. Sono tranquillo perché la politica ha fatto tutto in tempi brevi affinché il presidente fosse messo nelle condizioni di fare un nuovo Franchi, e adesso c’è una legge che lo agevola. Da Presidente del Quartiere 2 mi auguro che sia qua, altrimenti tiferò lo stesso viola a Campi. Parcheggi? A prescindere dalla ristrutturazione di Commisso o meno, ne sarà fatto un parcheggio uno in zona stadio per i residenti, inoltre ci sarà la Tramvia che passerà da Viale dei Mille. Resta il fatto che il Franchi vada restaurato, indipendentemente che lo faccia Commisso o qualcun altro. È un dovere per gli amministratori di Firenze di tutelare e impegnarsi a restaurare le infrastrutture della città”.

