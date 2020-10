Casini sul CS: “Lavori già iniziati, la Fiorentina ha fretta. Gli oneri di urbanizzazione…”

Intervenuto su Italia 7, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato della costruzione – che partirà a breve – del nuovo Centro Sportivo viola: “I lavori sono già iniziati con la ristrutturazione della villa per la quale è stata necessaria una SCIA. La Fiorentina ha cinque anni di tempo per iniziare a costruire, ma la società ha dimostrato che vuole fare in fretta, fra tre mesi lo scopriremo… La Fiorentina non solo sosterrà tutti i costi, ma si occuperà degli oneri di urbanizzazione che ammontano a 2,2 milioni e dell’Imu da versare al Comune di Bagno a Ripoli. In questo modo la società si patrimonializza e dispone di un asset importante, un bene di proprietà che rende più robusta la struttura viola. Sul piano sportivo, solo la Fiorentina in Serie a non ha un vero Centro Sportivo: qui la Fiorentina lo avrà: fra tre mesi vedremo se inizieranno i lavori e partirà il progetto”.

