Bonan: “Fiorentina da Europa anche senza Chiesa, adesso Iachini dia identità di gioco”

Il giornalista di Sky Alessandro Bonan ha rilasciato un’intervista a Passionedelcalcio.it:

Chiesa alla Juventus? E’ un calciatore che può decidere le partite attraverso una giocata. I contorni finanziari dell’operazione sono poi stati positivi per la dirigenza bianconera. La Fiorentina dal canto suo non poteva trattenere un giocatore che voleva andare via a tutti i costi, ma la viola resta comunque un’ottima squadra che può ambire ad una qualificazione in Europa. C’è il punto interrogativo legato all’attacco, i tifosi devono sperare che uno tra Vlahovic, Cutrone e Kouamè esploda. La palla ora è nelle mani dell’allenatore Iachini che deve riuscire a dare un’identità di gioco che non sia solo il contropiede, anche perchè Chiesa non veste più la maglia gigliata e Callejon è un giocatore con altre caratteristiche.