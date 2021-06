Pres. Q2: “Nuovo Franchi all’altezza dei desideri dei tifosi. Ora ACF valuti”

Pierguidi esprime la sua soddisfazione, ma precisa: "La Fiorentina sarà libera di scegliere se rimanere al Franchi o prendere altre strade"

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 comprendente l'area del Franchi, ha commentato così su Facebook la presentazione odierna del bando per il restyling dello stadio: "Primo passo per il futuro del Franchi e di tutta l'area di Campo di Marte: come era stato annunciato, oggi il sindaco Dario Nardella ha presentato il bando internazionale per il progetto, il più grande concorso internazionale mai fatto a Firenze e una sfida per gli architetti di tutto il mondo. E' una giornata importante per la città e una grande vittoria per il nostro quartiere: il Campo di Marte del futuro sarà bello, moderno, più vivibile ed ecologico, e avrà uno stadio all'avanguardia che risponderà a tutti i requisiti del calcio di oggi".