Nardella: “Ecco il bando per stadio e Campo di Marte. 3500 posti di lavoro”

Il sindaco illustra il progetto per trasformare lo stadio Franchi in un impianto moderno. Obiettivo 2026

Queste le parole di Nardella: "Si tratta di un bando molto importante e complesso che sono sicuro avrà l'interesse di tutto il mondo. (viene poi trasmesso un video di presentazione con immagini di Firenze e del Franchi, ndr). Il bando viene inviato proprio oggi alla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e sarà visualizzabile da venerdì. Il concorso riguarda un progetto di riqualificazione di tutta l'area di Campo di Marte, per creare una nuova area sportiva e sociale, da vivere 7 giorni su 7. Il progetto attiverà 1500 posti di lavoro diretti per i lavori dello stadio, che arrivano a 3500 considerando tutta l'area. Il nuovo stadio e l'area di Campo di Marte devono creare una nuova attrattività turistica per la città di Firenze, potenziando anche l'attrazione di questo luogo in termini di meeting e business. Un elemento fondamentale per gli stadi moderni è renderli accessibili e potremo arrivare a livelli di eccellenza europei grazie ad una nuova linea tramviaria che collegherà lo stadio a tutti i luoghi più importanti di Firenze compreso il nuovo Viola Park. La nuova linea tramviaria prevede un investimento di 250 milioni, che sono già stati stanziati dal governo. La frequenza sarà di 1 tram ogni 4 minuti verso Campo di Marte, potremo dire che lo stadio è super connesso. Avremo una nuova viabilità con percorsi pedonali e ciclabili, viale Paoli sarà semi pedonalizzato.

Previste inoltre aree verdi e un nuovo parcheggio di 3mila posti nella zona ferroviaria, per un investimento di 30 milioni. Si inseriranno nuove funzioni ricettive e commerciali. Per quanto riguarda il concorso internazionale, l'importo previsto è di 190 milioni iva inclusa per tutto l'intervento, di cui 137,5 milioni per il solo stadio Artemio Franchi. Il concorso si svolge in due fasi, prima verranno selezionate le 8 migliori proposte e tra queste verrà poi scelto il vincitore a cui sarà dato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori fino a 16 milioni. La commissione giudicatrice sarà composta da un numero compreso tra 5 e 9 membri, di cui almeno 3 con laurea tecnica. Tra i vari requisiti c'è quello di conservare alcuni elementi già esistenti, come il giardino pubblico Niccolò Galli e il mercato rionale, che potrà essere però ricollocato. Nell'area dell'attuale centro sportivo "Davide Astori", di proprietà del Comune e in concessione alla Fiorentina, non potrà essere toccata la palestra mentre potranno essere modificati o demoliti gli altri edifici e gli attuali campi. Altri parcheggi saranno realizzati uno sotto alla Curva Ferrovia, uno dietro alla Maratona. A sostegno dell'operazione di restyling sono previsti 15mila metri quadrati a destinazione commerciale, turistico e di servizi. Mi appresterò a scrivere alla Uefa per avere a disposizione un loro esperto che ci aiuti nel progetto stadio. Nello stadio prevediamo un polo museale aperto al pubblico tutti i giorni dell'anno, ma sarà un polo unico nel suo genere perchè abbraccerà tre musei integrati e complementari. Il museo del calcio Figc che ha già sede a Coverciano e ho già parlato con Gravina che ringrazio per la sua disponibilità, inoltre il Museo Fiorentina e il Museo del calcio storico. L'obiettivo è completare tutti i lavori per il 2026, in concomitanza dei 100 anni dalla fondazione della Fiorentina". CHE INTERVENTI SI POTRANNO FARE SUL FRANCHI? LE SCHEDE