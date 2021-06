Stadio Franchi: oggi presentato il bando per il restauro, obiettivo 2026

Si terrà stamattina la presentazione del bando di progettazione dedicato al nuovo Franchi e alla riqualificazione di Campo di Marte

Come leggiamo sulle pagine del Corriere Fiorentino, alle 11 sarà presentato il concorso internazionale per la ristrutturazione del Franchi. Obiettivo trasformarlo in uno stadio moderno e riqualificare Campo di Marte. Il bando avrà durata sei mesi, per circa 160 milioni di costi previsti per il restyling e 2 milioni di euro per il vincitore. Un tassello fondamentale per la rivoluzione del quartiere - prosegue il quotidiano - con cantieri che andranno avanti almeno fino al 2026.