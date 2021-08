Pres. Pescara: “Torreira giusto per Italiano”. Il retroscena su Verratti e Ljajic

Le parole di Sebastiani: "Torreira è un ragazzo che non ha avuto fortuna all’estero ma credo che in Italia possa tornare a buoni livelli"

Daniele Sebastiani , presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni: " Torreira ? Credo che sia il giocatore giusto per Italiano, è un ragazzo che non ha avuto fortuna all’estero ma credo che in Italia possa tornare a buoni livelli".

Su Biraghi: "E’ un giocatore che in quel settore del campo sa fare molto bene, non so come mai non sia mai scoccata la scintilla tra il giocatore e la piazza. Credo che in quel ruolo Biraghi sia un buonissimo prospetto visto che può offrire il panorama calcistico in quel determinato settore del campo".