Torreira ed il protocollo Covid: precedente Abraham, la situazione

Torreira proviene dall’Inghilterra (paese extra-Ue) e per le regole attuali dovrebbe restare 5 giorni in isolamento

Anche La Nazione pone l'accento sull'arrivo a Firenze di Lucas Torreira , un inseguimento lungo due anni. La Fiorentina, dopo il prestito annuale, avrà la possibilità di esercitare il diritto di riscatto versando all’Arsenal 15 milioni. Oggi all’ora di pranzo è prevista la firma e poi comincerà l’attesa burocratica per capire i tempi di utilizzo del giocatore in base ai protocolli Covid.

Torreira proviene dall’Inghilterra (paese extra-Ue) e per le regole attuali è inserito in fascia D nonostante abbia già effettuato due dosi di vaccino: dovrebbe dunque restare 5 giorni in isolamento, che però a discrezione della Asl Toscana potrebbero essere evitati; la stessa procedura è stata utilizzata per Abraham – anche lui proveniente dall’Inghilterra e in fascia D – che ha potuto giocare contro la Fiorentina perché l’Asl del Lazio ha concesso il via libera. Se arrivasse l’ok, Torreira sarebbe dunque disponibile sabato sera contro il Torino.