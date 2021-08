La viola accoglie Torreira: ora Italiano ha un regista di qualità

La Fiorentina ha affidato le chiavi della regia a Lucas Torreira: il centrocampista sarà l'arma in più per Italiano

Torreira è viola, finalmente verrebbe da dire. Anche perché l'inseguimento è durato tanto, fino a ieri: il centrocampista ormai ex Arsenal è atterrato a Pisa per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. I viola hanno puntato su di lui per dare a Italiano un giocatore importante nella zona nevralgica del campo. Repubblica oggi in edicola sottolinea come il ragazzo piaccia da sempre a Pradè e Barone: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni per il suo ritorno in Italia. Ora cinque giorni di bolla (nonostante sia già vaccinato) prima di prendere confidenza con il gruppo dei compagni e averlo in rosa per la gara contro il Torino. Un nome importante in cabina di regia, che potrebbe ora aprire ad una cessione: il nome più probabile sembra essere quello di Amrabat. Quindi, per il colpo finale si potrà guardare all'attacco: vice Vlahovic ed esterno offensivo sono gli ultimi possibili tasselli.